İran sınırında güvenlik üst düzeyde! Yıllık bilanço açıklandı
Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasını engellemek için Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuluyor.
İRAN ile en uzun sınıra sahip Van'da çeşitli önlemler alan güvenlik güçleri zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol ediyor.
Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler, gece görüşlü dürbünler ve insansız hava araçlarıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri tespit ettikleri yasa dışı faaliyetlere anında müdahalede bulunuyor.
Hudut hattı ve gerisinde komandolar, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları 7/24 görev alırken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de tekne ve botlarla göçmen kaçakçılığının önlenmesi için Van Gölü'nde denetim yapıyor.
İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan sınır hattında ihale edilen 295 kilometrelik duvarın inşaatının 40 kilometresi tamamlandı.