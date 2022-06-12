İran sınırında güvenlik üst düzeyde! Yıllık bilanço açıklandı

Hudut hattı ve gerisinde komandolar, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları 7/24 görev alırken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de tekne ve botlarla göçmen kaçakçılığının önlenmesi için Van Gölü'nde denetim yapıyor.