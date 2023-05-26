İran sınırına örülen duvarın uzunluğu 100 kilometreyi buldu

Çalışmalar çerçevesinde 2021 yılında 62 bin 253, 2022 yılında 64 bin 860, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 28 bin 661 olmak üzere şimdiye kadar 155 bin 774 düzensiz göçmen sınır hattında hem yakalandı hem de engellendi.