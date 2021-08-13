İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor
VAN'da İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri 'hudut namustur' şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.
Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınır hattının yasa dışı faaliyetlere kapatılması için yürütülen modüler duvar ve gözetleme kulesi yapımı ile hendek kazma çalışmaları devam ediyor.
Sınır boyunda özellikle düzensiz göçmenlerin İran üzerinden Türkiye'ye girişlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan modüler duvar çalışmalarında birinci etabın 5 kilometrelik bölümünde montajı tamamlayan ekipler ilk etabının bu yıl tamamlanması için aralıksız çalışıyor.
Bölgeye gelen Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı ekipleri de duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için sınırdaki mayınları temizliyor.
Ardından yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.