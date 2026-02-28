İran saldırısı sonrası altın fiyatları sert yükseldi! 9000 bini aşacak mı?
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını artırırken, iç piyasada altın fiyatları sert yükseldi. İran’ın da misilleme yaptığı yönündeki haberler sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.
Geçtiğimiz haftaya 7.187 TL seviyesinden başlayan serbest piyasadaki gram altın, haftayı 7.435 TL’den kapatmıştı. Ons altın ise 5.263 dolar seviyesinde haftayı tamamladı. Ons gümüş de cuma günü 92 doları test etti.
KAPALIÇARŞI’DA YÜZDE 5’İ AŞAN ARTIŞ
Küresel piyasaların hafta sonu kapalı olmasına rağmen Kapalıçarşı’da işlemler sert fiyatlamalara sahne oldu. Gram altın, çatışmaların etkisiyle yaklaşık yüzde 5,5 yükselerek 7.950 TL sınırına dayandı. Gram gümüşteki artış ise yüzde 8,5’e ulaşarak 150 TL seviyesine yaklaştı.
Yatırımım Trader CEO’su Candaş Atalay, hafta sonu uluslararası piyasalarda fiyat oluşmadığını ancak iç piyasada ilk tepkinin oldukça güçlü olduğunu belirtti. Atalay, yatırımcıların artan jeopolitik risklere karşı klasik güvenli liman pozisyonu aldığını ifade etti.
PAZARTESİ AÇILIŞI KRİTİK
Uzmanlara göre asıl yön, küresel piyasaların açılmasıyla netleşecek. Atalay, pazartesi Asya açılışının belirleyici olacağını belirterek ons altında yukarı yönlü bir boşlukla (gap) başlangıç ihtimaline dikkat çekti.