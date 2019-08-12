İran Kurban Bayramını bugün kutluyor camiler tıklım tıklım oldu
Müslüman ülkeler arasında birlik sağlanamadı, İranlılar Kurban Bayramı'nı 1 gün geç kutlamaya başladı. Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı İran'da halk bayram namazını kılmak için büyük camileri doldurdu.
Başkent Tahran'ın en büyük camisi Musalla-ı İmam Humeyni'de kılınan bayram namazı sonrası, Tahran geçici cuma imamı Muhammed Hasan Ebu Turabi kurbanın önemi ve Müslümanların birliğini anlatan bir hutbe verdi.
Ebu Turabi ayrıca ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadeler de kullandı.İran'da bayram ve cuma namazları kentin en büyük camisinde tek bir noktada kılınıyor. Ülkede Ramazan Bayramı namazlarını genel olarak ülke lideri Ali Hamaney kıldırıyor.
İran bayramı neden bir gün sonra kutladı?
Astronomik ölçümler ve İslami kurumların kararlarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, Müslüman ülkeler arasında zaman zaman takvim tartışmaları sorunu yaşanıyor. Tartışmalar en çok ramazan ayının başlangıcı ve kurban bayramı tarihlerinde gündeme geliyor. Şiiler ve Sünniler bu yıl da kurban bayramını farklı tarihlerde kutlamaya başlayacaklarını açıklamıştı.
Pakistan Umman ve Iraklı Şiiler de 12 bugün kutluyor
İlk önce İran 12 Ağustos'da kutlamaya başlayacağını açıklamıştı. İran'dan sonra Irak Şiileri de Kurban Bayramı'nın birinci gününü 12 Ağustos olarak duyurmuştu. Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, Zilhicce ayının ilk gününün 3 Ağustos, Kurban Bayramı'nın ilk gününün ise 12 Ağustos olarak belirlendiğini açıklamıştı. Ayetullah Ali Sistani'nin ofisinden yapılanmaçıklamada, Kurban Bayramı'nın 12 Ağustos'ta başlayacağı belirtilmişti.
Umman Sultanlığı Uluslararası Astronomi Merkezi ve Pakistan Merkez Ruet-i-Hilal Dairesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 12 Ağustos olarak belirlendiğini duyurmuştu.