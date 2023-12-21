İran güzel kız casusları eğitip, İsrail askerlerine fuhuş tuzağı kurdu! Şok görüntüler yayınlandı

İran ve İsrail medyası, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında başlayan ve İsrail'in sivillere yönelik orantısız güç kullandığı savaşla ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. İran, istihbarat savaşlarında en bilinen ve en garanti sonuç veren taktik olarak kabul edilen 'Bal Tuzağı' taktiğini kullanarak İsrail'den bilgi çalmış.