İran güzel kız casusları eğitip, İsrail askerlerine fuhuş tuzağı kurdu! Şok görüntüler yayınlandı
İSRAİL, Gazze'de soykırıma devam ederken, şok bir haber gündeme geldi. Genç ve güzel kadınların eğitilerek yabancı ajanlarla ilişkiye sokulup bilgi sızdırılması istihbarat dilinde 'Bal Tuzağı' olarak adlandırılıyor. İran, ajan kızlarını eğiterek İsrailli askerlere bal tuzağı kurmuş. Görüntüler ortaya çıktı.
İran ve İsrail medyası, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında başlayan ve İsrail'in sivillere yönelik orantısız güç kullandığı savaşla ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. İran, istihbarat savaşlarında en bilinen ve en garanti sonuç veren taktik olarak kabul edilen 'Bal Tuzağı' taktiğini kullanarak İsrail'den bilgi çalmış.
Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve Tahran yönetimine muhalif duruşuyla bilinen Iran International isimli medya kuruluşunun aktardığı haberde, İran'ın İsrail'den istihbarat almak için genç ve güzel kızları kullandığı anlatıldı.
Bal tuzağı için özel eğitilen İran'lı genç ve güzel kızların görüntülerinin de yer aldığı habere göre, İran Devrim Muhafızları'nın özel olarak genç ve güzel İranlı kadınları eğittiği ve bu kadınların sosyal medya üzerinden İsrail ordusuna mensup kişilerle ilişkiye girdiği belirlendi.
Haberde özel eğitim alan kadınların kimlikleri ve paylaştığı fotoğraf ve videolar yayınlandı. Devrim Muhafızları'nın özel olarak eğittiği kadınların elde ettikleri bilgileri Hamas'a aktardığı da iddia edildi.