Irak'taki kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ebediyete uğurlandı

Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç için Yeni Mezarlık’ta düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, protokol üyeleri, askerler ile vatandaşlar katıldı.