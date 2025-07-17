Irak'ta korku dolu anlar! AVM'de çıkan yangın felekete dönüştü: 70 can kaybı

ŞAİBELER VAR

Olayla ilgili bazı kuşkular var. İlk soruşturma sonuçlarını 48 saat içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Binanın sahibi, işletmecisi ve olayla bağlantısı olan tüm kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadelerini kullandı.