Irak'ta korku dolu anlar! AVM'de çıkan yangın felekete dönüştü: 70 can kaybı
Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 kişi hayatını kaybetti. Acı olayın yaşandığı Vasıt vilayetinde 3 günlük yas ilan edildi.
Irak'ın El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu 70 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın Vasıt vilayetinde yer alan El-Kut şehrindeki "Hypermarket" alışveriş merkezinde yangın çıktı. Vasıt Valisi Muhammed Cemil el-Miyahi yaptığı açıklamada, "Yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 vatandaşımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran El-Miyahi, "Bu trajik olaydan doğrudan ya da dolaylı şekilde sorumlu olanlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.
ŞAİBELER VAR
Olayla ilgili bazı kuşkular var. İlk soruşturma sonuçlarını 48 saat içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Binanın sahibi, işletmecisi ve olayla bağlantısı olan tüm kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadelerini kullandı.