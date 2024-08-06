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Irak'ın kuzeyinde 'ulaşılamaz' denen yerden fotoğraf paylaştılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Irak'ın kuzeyinde 'ulaşılamaz' denen yerden fotoğraf paylaştılar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde 'ulaşılamaz' denen yerden fotoğraf paylaştılar

Türk askeri Kuzey Irak'ta destan yazmaya devam ediyor. Zorlu arazide terörle mücadelede görev yapan Mehmetçik, Pençe bölgesinde operasyonlarını hız kesmeden gerçekleştiriyor.

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Irak'ın kuzeyinde 'ulaşılamaz' denen yerden fotoğraf paylaştılar

Milli Savunma BakanlığI'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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Irak'ın kuzeyinde 'ulaşılamaz' denen yerden fotoğraf paylaştılar
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Irak'ın kuzeyinde 'ulaşılamaz' denen yerden fotoğraf paylaştılar
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