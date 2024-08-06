Irak'ın kuzeyinde 'ulaşılamaz' denen yerden fotoğraf paylaştılar
Anadolu Ajansı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.
Türk askeri Kuzey Irak'ta destan yazmaya devam ediyor. Zorlu arazide terörle mücadelede görev yapan Mehmetçik, Pençe bölgesinde operasyonlarını hız kesmeden gerçekleştiriyor.
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Milli Savunma BakanlığI'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
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