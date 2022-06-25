Irak ve Suriye’den gelen kum fırtınasında Şırnak'ta göz gözü görmedi! Şehir adeta fırtınaya teslim oldu!

Son bir haftadır Irak ve Suriye’yi etkisi altına kum fırtınası, dün geceden itibaren oluşan toz bulutları nedeniyle Şırnak'ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Olumsuz etkilenenlerin başında akciğer hastaları geliyor.