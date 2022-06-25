Irak ve Suriye’den gelen kum fırtınasında Şırnak'ta göz gözü görmedi! Şehir adeta fırtınaya teslim oldu!
Şırnak, Irak ve Suriye’den gelen kum fırtınasına teslim oldu. Şehirde gökyüzü görülemeyecek şekilde kumla kaplandı. Şırnak'ın bazı ilçelerinde toz bulutu halinde kendini gösterdi. Kum fırtınasının etkili olduğu yerlerde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. En çok etkilenenler arasında akciğer hastalığı olanlar yer alıyor. İşte detaylar...
Son bir haftadır Irak ve Suriye’yi etkisi altına kum fırtınası, dün geceden itibaren oluşan toz bulutları nedeniyle Şırnak'ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Olumsuz etkilenenlerin başında akciğer hastaları geliyor.
İlçe ve belde belediyeleri, sosyal medya hesapları üzerinden uyarılarda bulundu.
Şırnak'ta, Irak ve Suriye kaynaklı toz fırtınası etkisi özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olurken, hayatı olumsuz etkileyerek görüş mesafesini düşürdü.
Kentin silüetini oluşturan 2 bin 144 metre yüksekliğindeki Cudi Dağı, toz fırtınası yüzünden görülmez hale geldi.