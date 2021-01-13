İple boğularak öldürülmüştü! Bayrampaşa'da vahşette yeni detaylar
BAYRAMPAŞA'da bir otelde iple boğularak öldürülen Ferdane Kurt cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Kurt'un sosyal hizmetler görevlilerinin kadın sığınma evine yerleştirme talebini kabul etmediği ve iş bulup çalışarak çocuğuna bakacağını söylediği öğrenildi.
Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt (43), iple boğularak öldürüldü. Ferdane Kurt'un kaldığı 108 numaralı odadan bir çocuğun ağlama seslerinin gelmesi üzerine gelen içeriye giren görevliler, odada annenin olmadığını görünce, diğer odaları aramaya başladı. Bu sırada şüpheli Cemil V.'nin de kaldığı odayı terk ettiğini görerek şüphelenen görevliler, onun odasına girdiklerinde Ferdane Kurt'u hareketsiz, sırtüstü yatar vaziyette bularak polise haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının 3 yaşındaki oğlu ise yetiştirme yurdunda koruma altına alındı.
Bu arada Ferdane Kurt'un yaptığı ilk evlilikten, halen dedelerinin yanında Malatya'da yaşayan 3, eşinden boşandıktan sonra Kocaeli'de dini nikahla evlendiği eşinden de bir çocuğu olduğu öğrenildi.
Dini nikahlı eşinden ayrılan 3 yaşındaki oğluyla İstanbul'a gelen kadın, 22 Aralık Salı günü polis ekipleri tarafından sokakta bulundu. Anne ve çocuğu Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından, hayatını kaybettiği bu otele yerleştirildi.
Çocuğu ile birlikte otelde yaşamaya başlayan Ferdane Kurt ile ilçe sosyal hizmetler görevlileri görüştü. Ferdane Kurt görevlilere, 3 çocuğu olduğunu çocuklarının dedeleri ve dayıları ile birlikte Malatya'da yaşadıklarını, yanındaki oğlunun ise dini nikahlı eşinden olduğunu, onun ailesinin ise çocuğu kabul etmediklerini, bu nedenle eşinden ayrılarak İstanbul'a geldiğini söyledi. Görevlilerin kadın sığınma evine yerleştirme talebini de kabul etmeyen kadın, daha önce kaldığı bu yere dönmek istemediğini, iş bulup çalışarak çocuğuna bakacağını, bu nedenle otelde kalmaya devam etmek istediğini belirtti.