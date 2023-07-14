İple boğdum, ahşap bıçağı ile kafasını kesip, derisini yüzdüm! Kan donduran itiraflar...
İSTANBUL Bayrampaşa'da derin dondurucuda parçalanmış halde bulunan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar cinayetiyle ilgili kan donduran itiraflar geldi. Cani Hakan Ö. savcılığa verdiği ifadesinde vahşeti anlattı. Duynların kanı çekildi...
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, geçen Pazartesi günü ortadan kaybolunca babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu. İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi. Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Öztürk'ü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Hakan Ö. savcılığa verdiği ifadesinde, ilkokul mezunu olduğunu, en son taksi şoförü olarak çalıştığını ve evli bir çocuk babası olduğunu söyledi. Öztürk, Mustafa Kasadar'ı ve oğlu Muhammed Nur Kasadar'ı mahalleden tanıdığını belirterek, "Ömer Kasadar'a ait olan Ravza Kitap isimli işyerinde 2,5 yıl kadar çalıştım. Mesai ücretlerini vermiyorlardı. Dert etmiyordum, çünkü işyerini seviyordum. Arkadaşım 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım. Maktul ile işyerinde beraber çalışıyorduk, aramız çok iyiydi. Kimseye anlatmadığını bana anlatırdı" diye konuştu.
İlk ifadesi ortaya çıktı! Çamaşır ipiyle boğdum
Hakan Öztürk, maktulle iki hafta önce kedi almak için iletişim kurduğunu, sonrasında yemek planı yaptıklarını belirtti. Olay günü; Cağaloğlu'nda yemek yedikten sonra evine nargile içmeye gittiklerini söyleyen Hakan Ö., evde maktulün sevgilisinin aradığını, sevgilisine beraber çekildikleri fotoğrafları attıklarını, maktul aldığı telefonu gösterdiğini ve yarı parasını ağabeyi Ömer Kasadar'ın ödediğini söylediğini ifade etti. Ömer Kasadar'ın isminin geçmesi üzerine "O para vermez" diyerek sinkaflı küfür ettiğini belirten Hakan Öztürk, maktulün de kendisine yumruk attığını, bunun üzerine kendisini kaybederek yumruk attığını anlattı.
Cesedi parçalamadan abisine mesaj attım
"Boğuşmaya başladıklarını, kendisini durduramadığını belirterek "Balkon sepeti için almış olduğum kırmızı ipi boynuna geçirip tüm gücümle 4-5 dakika sıktım. Suratına baktığımda öldüğünü fark ettim. Yarım saat ne yapacağımı düşündüm, cesedi kaldırmam gerektiği aklıma geldi. İzlediğim filmlerden ve dizilerden cesedi bavula koyup kurtuldukları aklıma geldi. Cesedi parçalamadan önce ağabeyi Ömer'e mesaj attım. 'Kardeşin elimizde geri almak istiyorsan Connected 2m adlı uygulamasından 'Kasadari' diye hesap açtığını, ona yazmamı beklemesini söyledim. Sonra telefonu evin önündeki çöpe attım."