İple boğdum, ahşap bıçağı ile kafasını kesip, derisini yüzdüm! Kan donduran itiraflar...

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Öztürk'ü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Hakan Ö. savcılığa verdiği ifadesinde, ilkokul mezunu olduğunu, en son taksi şoförü olarak çalıştığını ve evli bir çocuk babası olduğunu söyledi. Öztürk, Mustafa Kasadar'ı ve oğlu Muhammed Nur Kasadar'ı mahalleden tanıdığını belirterek, "Ömer Kasadar'a ait olan Ravza Kitap isimli işyerinde 2,5 yıl kadar çalıştım. Mesai ücretlerini vermiyorlardı. Dert etmiyordum, çünkü işyerini seviyordum. Arkadaşım 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım. Maktul ile işyerinde beraber çalışıyorduk, aramız çok iyiydi. Kimseye anlatmadığını bana anlatırdı" diye konuştu.