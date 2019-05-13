iPhone yeni modelleri hakkında bomba özellik! İşte tanıtım tarihi
2018 yılının sonlarında tanıttığı XS, XS Max ve XR modellerinden beklediği geliri elde edemeyen Apple, 2019 yılının sonlarına doğru 3 yeni model tanıtmayı planlıyor.
Bu yıl piyasaya sürülecek olan iPhone modellerinin A13 çipleriyle donatılacağı, bu sayede daha hızlı olacağı ve daha uzun batarya ömrü sunacağı iddia edildi. Bloomberg'te yayınlanan habere göre, yeni telefonlar hakkında internette dolanan birçok haberi ve söylentiyi doğrulayan bazı yeni detaylar da ortaya çıktı.
2019 iPhone modellerinin şu anki modellere benzer bir görünüme sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca her bir modelde ilaveten bir kameranın daha yer alacağı belirtiliyor. Yani bu iddiaya göre, iPhone XS ve XS Max’in yerine gelecek modellerin arkasında üç adet ve iPhone XR’ın yerine gelecek modelin arkasında da iki adet kamera bulunacak.
Haberde, iPhone XS ve XS Max’in yerine gelecek olan yeni modellerdeki üçüncü kameranın, daha geniş ve daha detaylı fotoğraflar için ultra geniş açılı bir lense sahip olacağı ifade ediliyor. yrıca bunun daha fazla zoom yapmaya da izin vereceği ve Apple’ın, fotoğraflardan çıkartılan insanların geri eklenebilmesi için kamera uygulamasında bir otomatik düzeltme özelliği sunacağı da iddia ediliyor.
Ayrıca Apple, kullanıcıların AirPods’larını ve diğer cihazlarını yeni telefon modellerinin arkasında şarj etmesine imkan verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor Bu özellik Samsung’un Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarında yer alıyor, dolayısıyla Apple’ın da kendi telefonlarında böyle bir özelliğe yer vermesi sadece zaman meselesi olarak görülüyor.