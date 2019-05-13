iPhone yeni modelleri hakkında bomba özellik! İşte tanıtım tarihi

2019 iPhone modellerinin şu anki modellere benzer bir görünüme sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca her bir modelde ilaveten bir kameranın daha yer alacağı belirtiliyor. Yani bu iddiaya göre, iPhone XS ve XS Max’in yerine gelecek modellerin arkasında üç adet ve iPhone XR’ın yerine gelecek modelin arkasında da iki adet kamera bulunacak.