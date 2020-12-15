iPhone sahiplerine müjdeli haber! Bomba yenilikler geldi o hatalar düzeltildi
APPLE kullanıcıların merakla beklediği iPhone güncellemesi iOS 14.3'ü yayınladı.
iOS 14.3 güncellemesi bir süredir geliştiricilere beta programı kapsamında sunuluyordu. Diğer bir deyiş ile geliştiriciler, iOS 14.3 güncellemesinin özelliklerini ve yeteneklerini test ediyordu.
Cupertinolu şirketin iOS 14.3 güncellemesini pazartesi akşamı iPhone kullanıcılarına sunacağı söyleniyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı ve iOS 14.3 güncellemesi iPhone'lar için yayınlandı.
iPhone kullanıcıları iOS 14.3'le birlikte gelen yeni özellikleri merak ediyor.
Peki iPhone'larda neler değişiyor? Gelen yenilikler nedir?
Apple Fitness+ ve AirPods Max desteği
Apple'ın Apple Watch Series 6'yı tanıttığı Time Flies etkinliğinde görücüye çıkarttığı Apple Fitness+, artık resmen hayatımıza girdi. Cupertinolu şirketin abonelik sistemi ile sunacağı Apple Fitness+, kullanıcıların sanal fitness dersleri almasına imkan tanıyor. Ayrıca Apple'ın yeni kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max de artık iPhone'lar tarafından destekleniyor.
Apple ProRAW fotoğraf çekme özelliği
iPhone 12 Pro ailesi ile birlikte ortaya çıkan Apple ProRAW, Apple görüntü kanalı verilerinin yanı sıra tüm standart RAW bilgilerini de sunuyor. iOS 14.3 ile birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Apple ProRAW seçeneğine kavuşmuş durumda.