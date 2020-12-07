iPhone kullananlar dikkat! Güncelleme sonrası ortaya çıktı
Apple, iOS 14'ü 16 Eylül'de yayınladı. Yeni yazılım paketleriyle iOS 14'e yeni özellikler ekledi, tespit edilen problemleri düzeltti. Ancak yeni yaşanan bir gelişme kullanıcıların canını sıkıyor.
iPhone'larda yaşanan şarjın hızlı azalması, pil sorunu gibi şikayetler daha önceki iOS güncellemelerinde de gündeme getirilmişti. Bazı kullanıcılar güncellemeden sonra pilde sıkıntılar yaşadığını belirtmişti. Pil sorunu yeniden gündemde.
Sosyal medyada ve çeşitli internet toplulullarında, iOS 14.2 güncellemesinden sonra şarjlarının hızlı azaldığını şikayet eden kullanıcılar var.
Kısa süre önce iOS 14.2.1 yayımlanmış ve daha çok iPhone 12 serisinde yaşanan bazı sorunlar çözülmüştü. Biliyorsunuz iPhone 12 tarafında bazı kullanıcılar ekran, batarya ve bazı özellikleri kullanmada sorun yaşıyordu.
Daha önce Apple'ın başına bela olan "pil sorunu" şimdi tekrar baş gösterdi. iOS 14.2 güncellemesinin yüklemesini yapan kullanıcılar; pillerinin kısa sürede tükendiğini, örneğin 5 dakika gibi bir sürede şarj seviyesinin normalde inmeyecek seviyeye indiğini belirtiyor.