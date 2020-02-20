İphone fiyatları değişiyor! Apple'dan yeni hazırlık
Apple IPhone fiyatlarında şaşırtacak bir değişikliğe gitmek üzere. Korona virüs salgını teknoloji piyasasını da etkiledi. Peki fiyatların değişikliği nasıl olacak işte detaylar...
Corona virüs salgını Iphone fiyatlarınıda fena halde etkiledi. Çin'de ağırlıklı üretim yapan Apple'ın iPhone üretiminde sıkıntılar yaşamaya başlaması maliyetleri artırıyor. Corona virüs hayati tehlike oluşturmakla birlikte dünya ekonomisinide oldukça olumsuz etkiledi. Sektöre yakın kaynaklar Çin fabrikalarındaki iPhone üretim programında gecikme yaşandığını söylüyor.
Kötü gelen finansal sonuçların borsaya da yansıması ve Apple hisselerinde ciddi değer kayıplarının yaşanması kaçınılmaz görünüyor.
Gelen bilgiler, Apple tedarikçilerinin şu aşamada %30 ila %50 kapasiteyle çalıştığı yönünde.
Apple kısa bir süre önce, Çin'deki corona virüs salgınının iPhone sevkiyatlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle, Mart çeyreğinde ciro hedefine ulaşmayı beklemediğini açıklamıştı. Bu nedenle fiyatların yükselmesi bekleniyor.