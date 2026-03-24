Iphone fiyatına araba... Bu yeni otomobilin 274 bin TL'lik fiyat etiketi şaşkına çevirdi
Hindistan'da görücüye çıkmasının ardından küresel otomobil dünyasında büyük yankı uyandıran Hyundai Exter, "erişilebilir SUV" felsefesiyle dikkatleri üzerine topluyor. Kompakt boyutlarını kaslı tasarım detaylarıyla birleştiren model, hem zengin donanımı hem de fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor. Özellikle şehir trafiğinde pratiklik arayan aileler ve stil sahibi bir araç isteyen genç sürücüler için Exter, ideal bir alternatif sunmayı hedefliyor.
Son dönemde yükselen fiyatlar nedeniyle sıfır araç hayali kuran milyonlarca sürücüye müjde Hindistan’dan geldi. Hyundai’nin 'herkes için SUV' mottosuyla tanıttığı yeni modeli Exter, güncel kurla yaklaşık 274 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla küresel pazarda taşları yerinden oynattı. İşte kompakt yapısı ve zengin donanımıyla bütçe dostu araç arayanların yeni gözdesi olan o modelin tüm detayları...
Yeni Exter’in ön yüzünde konumlandırılan “H” şeklindeki LED gündüz farları modele karakteristik bir görünüm kazandırırken, geniş ön ızgara ve gümüş detaylı koruma plakaları araca daha iddialı bir SUV havası katıyor.
Yaklaşık 3,8 metrelik uzunluğa sahip olan araç; tavan rayları, spoyler yapısı ve belirgin çamurluk tasarımıyla kompakt sınıfta güçlü bir duruş sergiliyor.
Açıklanan teknik verilere göre model; 3830 mm uzunluk, 1723 mm genişlik ve 1643 mm yükseklik ölçülerine sahip. Ayrıca 2450 mm dingil mesafesiyle segmentinde geniş iç hacim sunmayı hedefliyor.