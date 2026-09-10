iPhone Duo'nun Türkiye satış fiyatı belli oldu! En pahalısı 335 bin 999 lira...

ÖN SİPARİŞLER 16 EKİM'DE BAŞLAYACAK

iPhone Duo’nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü ABD’de bin 999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Depolama seçenekleri 2 TB’a kadar çıkacak. Ön siparişler 16 Ekim’de başlayacak, cihaz 23 Ekim’de satışa çıkacak. Pasaporta benzer boyut ve biçimde tasarlanan telefonun dış kısmında 5,4 inçlik ekran bulunuyor. Cihaz açıldığında ise 7,6 inçlik Super Retina XDR ekran ortaya çıkıyor. İç ekran, iPhone 18 Pro Max’in ekranından yüzde 50, iPhone 18 Pro’dan ise yüzde 80 daha büyük. Her iki ekran da ProMotion, sürekli açık ekran ve 3 bin nit tepe parlaklık özelliklerini destekliyor.