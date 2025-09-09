iPhone 17 modelleri görücüye çıktı! İşte iPhone 17 fiyatları ve tüm özellikleri

iPhone 17 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Şirket, söz konusu etkinlikte telefonlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Gelişmiş kamera sistemleri, daha güçlü işlemciler ve şık tasarımların bir araya geldiği bu yeni seride, kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik yer alıyor.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.