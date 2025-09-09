iPhone 17 modelleri görücüye çıktı! İşte iPhone 17 fiyatları ve tüm özellikleri
iPhone 17 modelleri, Apple'ın düzenlediği etkinlikte resmen görücüye çıktı. iPhone 17 serisinin öne çıkan özelliklerini ve satış fiyatlarını sizler için derledik.
iPhone 17 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Şirket, söz konusu etkinlikte telefonlar hakkında önemli bilgiler verdi.
Gelişmiş kamera sistemleri, daha güçlü işlemciler ve şık tasarımların bir araya geldiği bu yeni seride, kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik yer alıyor.
Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.
Peki, iPhone 16 serisinin sunduğu özelliklere kıyasla, iPhone 17'de neler değişti? Yeni modellerin fiyatlarına ve teknik detaylarına daha yakından bakalım.
iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ
Apple, iPhone 17 ailesinde büyük tasarım değişiklikleri planlasa da bu değişiklikler Air ve Pro modellerine özel olacak.
Standart iPhone 17'de ise önemli bir tasarım değişikliği bulunmuyor; cihaz, büyük ölçüde iPhone 16'ya benzeyen bir görünümle geliyor.
Pro ve Air modellerindeki, arka üst kısmı kaplayan Google Pixel benzeri kamera tasarımı bu modelde yer almıyor.
Arka tarafta, geçen yıl kullanılmaya başlanan ve dikey olarak konumlandırılmış pil şeklindeki tasarıma sahip ikili kamera kurulumu yer alıyor.
Önde ise ince çerçevelere sahip, artık standartlaşan Dynamic Island tasarımı bulunuyor. iPhone 17'nin renk seçenekleri ise siyah, beyaz, mavi, pembe ve yeşil olarak açıklandı.
120 HZ PROMOTION STANDART OLDU
Apple, bu yıl standart modelde kullanıcıların yıllardır beklediği bir değişikliğe imza atarak 60 Hz inadından vazgeçti.
Artık en ucuz iPhone 17 modelinde de eskiden sadece Pro versiyonlarda gördüğümüz 120 Hz tazeleme hızına sahip ProMotion ekran teknolojisi kullanılacak.
Tüm bu yeniliklere ek olarak Apple, standart modelde artık LTPO panel kullanmaya başlayacak. Bu da ekranın yenileme hızını dinamik olarak ayarlayarak enerji verimliliğini artıracak ve iPhone 17'nin daha iyi bir batarya süresi sunmasına olanak tanıyacak. 6.3 inç boyutundaki ekranın tepe parlaklık değeri ise 3000 nit gibi etkileyici bir seviyeye ulaşıyor.