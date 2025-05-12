iPhone 17 kamerası nasıl olacak: İşte bilmeniz gereken her şey

IPHONE 17 VE 17 AIR: ÖN KAMERADA BÜYÜK GELİŞME

Standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde en büyük yeniliğin ön kamerada olması bekleniyor.



Bu modellerde 24 MP çözünürlüğünde yeni bir selfie kamerası kullanılacağı söyleniyor. Bu, mevcut 12 MP'ye göre önemli bir artış anlamına geliyor.