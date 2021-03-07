iPhone 14 özellikleri sızdı! Apple'den kullanıcıları sevindirecek büyük değişiklik
Teknoloji devi Apple tarafındna iPhone 14'te yapılacak radikal değişikliklerle ilgil ilk bilgiler sızdı.
iPhone 12 serisi normalden biraz daha geç tanıtılmıştı. Sır perdesinin kalktığı seri LiDAR sensör ve ekran detayları hatta tasarım tarafında oldukça ses getirmişti.
iPhone 13'ün yolda olduğu hakkında haberleri okurken kısa süre önce ortaya çıkan sızıntılarla gördük ki iPhone 14 için ortaya çıkan bazı özellikler bulunuyor.
Apple'ın iPhone 14 için yapacağı söylenen en büyük şey kesinlikle çentik tarafında olacak. Çentiğin tamamen gitmesi ya da çok küçük bir çentiğin kalması bekleniyor.
Ekran tarafındaki bir diğer önemli gelişme ise şüphesiz ekran altı parmak izi okuyucu sensörünün iPhone 14 ile kullanıcılara sunulacak olması.