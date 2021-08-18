iPhone 13'ün fiyatı ne kadar olacak? İşte beklenen fiyatlar

iPhone 13'ün fiyatı ve özellikleri hakkında hemen hemen her gün yeni bir bilgi düşüyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri Apple'ın iPhone'ları tanıttığı ay olan eylül ayına oldukça az bir süre kalması. Bu anlamda çeşitli şirketler de tedarik zinciri kaynaklarına bağlı raporlar oluşturarak yeni iPhone'ların nasıl olacağına dair bazı bilgiler sunuyorlar. Bunlardan biri ise iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak