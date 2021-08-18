iPhone 13'ün fiyatı ne kadar olacak? İşte beklenen fiyatlar
iPhone 13'ün fiyatı fazlasıyla merak ediliyor. Bu anlamda son raporlar bize bazı ipuçları veriyor. Gelen son bir rapor, iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer fiyatlara sahip olacağını söylüyor. O zaman iPhone 13'ün fiyatı ne kadar olacak? İşte Apple'ın olası fiyatlandırması.
iPhone 13'ün fiyatı ve özellikleri hakkında hemen hemen her gün yeni bir bilgi düşüyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri Apple'ın iPhone'ları tanıttığı ay olan eylül ayına oldukça az bir süre kalması. Bu anlamda çeşitli şirketler de tedarik zinciri kaynaklarına bağlı raporlar oluşturarak yeni iPhone'ların nasıl olacağına dair bazı bilgiler sunuyorlar. Bunlardan biri ise iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak
iPhone 13 ailesinin fiyatından bahsediyor. TrendForce'un son raporu, Apple'ın yaklaşmakta olan telefonlarının fiyatlandırması hakkında da bazı bilgiler sundu. Şirket, iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer fiyatlara sahip olacağını söylüyor. Yani anlaşılan o ki bu yıl iPhone'ların fabrika çıkış fiyatlarına herhangi bir zam yansıtılmayacak. O zaman iPhone 13'ün fiyatı ne kadar olacak?
İRaporun iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisi ile benzer fiyatlara sahip olacak iddiasından yola çıkarsak, iPhone 13 modellerinin fiyatları şu şekilde olabilir: iPhone 13 mini fiyatları 64 GB - 699 dolar 128 GB - 749 dolar 256 GB - 849 dolar iPhone 13 fiyatları 64 GB - 799 dolar 128 GB - 849 dolar 256GB - 949 dolar
iPhone 13 Pro fiyatları 128 GB - 999 dolar 256 GB - 1.099 dolar 512 GB - 1.299 dolar iPhone 13 Pro Max fiyatları 128 GB - 1.099 dolar 256GB - 1.199 dolar 512GB - 1.399 dolar Ayrıca Apple'ın ilk 1 TB'lık iPhone modelini iPhone 13 ailesinde görebileceğimize dair bir söylenti var. Ancak raporun arkasındaki şirket, 1 TB'lık bir iPhone'un olmayacağını söylüyor.