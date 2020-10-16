iPhone 12 Türkiye fiyatı 17 bin lira olması bekleniyor ama kutuda şarj aleti ve kulaklık yok
Apple iPhone 12 tanıtımı dün gerçekleşti ve çok uzun zamandır merak edilen detaylar ortaya çıktı. Yeni ürünlerin kutusunun içinden şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak olması tepkilere neden oldu.
Apple’ın iPhone 12 ailesi, 4 farklı modelle karşımıza çıktı. iPhone 6 ile tarih olan köşeli, keskin hatlara sahip tasarımla karşımıza çıkan iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max, kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Başlangıç fiyatının 11 bin lira en yüksek modelinin ise 17 bin lira civarında olması bekleniyor.
Herkesin merakla beklediği telefonun kutusundan kullanıcılar için kötü bir sürpriz çıktı. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın yeni iPhone modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar şirketin salı akşamı gerçekleştirdiği lansmandan sonra resmiyet kazanmış, iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklığın yer almayacağı belli olmuştu.
Eleştiri konusu oldu
Başka bir deyişle iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiye de neden oldu.
Türkiye'de on binlerce TL'ye piyasaya çıkması beklenen Apple'ın şarj adaptörü ve kulaklık vermemesi sosyal medyada alay konusu oldu.