iPhone 12 maketlerinin görsellerinin tasarımları ilk kez detaylandı!
iPhone 12 tasarım görüntüleriyle birlikte modele olan merak daha da arttı. İddialara göre yeni model, iPhone 12 ve iPhone 12 Max 2 kameralı, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max 3 arka kamera ve LiDAR tarayıcıyla kullanıcılarla buluşacak.
Amiral gemisi model hakkında uzun zamandır haberler ve sızıntılar gündemi meşgul ediyor. Modelin tasarımı ve özellikleri için çok fazla iddia ortaya çıktı. Ancak iddia edilen tasarımların birbiriyle yakınlık gösterdiği görülüyor.
Yakın zamanda duyurulması beklenen modelin tasarımı için yeni sızıntı geldi. Yeni görsel incelendiğinde oval köşelere sahip olan bir modelin kendini gösterdiği görülüyor. Bununla birlikte ekranın üst kısmında bulunan çentiğin, önceki modellere göre daha fazla küçültüldüğü görülüyor.
Görselleri paylaşan kaynağın iddiasına göre iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ismiyle dört farklı model gelecek. Bu modellerin birincisi iPhone 12’nin ekranı 5.4 inç büyüklüğünde, 2340 x 1080 piksel çözünürlükte ve 475 ppi piksel yoğunluğunda olacağı söyleniyor. iPhone 12 Max modeli için de 6.1 inç büyüklüğünde, 2532 x 1170 çözünürlükte 460 ppi piksel yoğunluğunda bir ekran iddia ediliyor.
iPhone 12 tasarımı haberiyle birlikte üst modeller iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ekranları için de iddialar geldi. iPhone 12 Pro için 6.1 inç büyüklüğünde, 2532 x 1170 piksel çözünürlükte ve 460 ppi piksel yoğunluğunda ekran iddia ediliyor. iPhone 12 Pro Max için de 6.7 inç büyüklüğünde, 2778 x 1284 piksel çözünürlüğünde 458 ppi piksel yoğunluğu iddiası var.