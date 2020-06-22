iPhone 12 maketlerinin görsellerinin tasarımları ilk kez detaylandı!

Görselleri paylaşan kaynağın iddiasına göre iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ismiyle dört farklı model gelecek. Bu modellerin birincisi iPhone 12’nin ekranı 5.4 inç büyüklüğünde, 2340 x 1080 piksel çözünürlükte ve 475 ppi piksel yoğunluğunda olacağı söyleniyor. iPhone 12 Max modeli için de 6.1 inç büyüklüğünde, 2532 x 1170 çözünürlükte 460 ppi piksel yoğunluğunda bir ekran iddia ediliyor.