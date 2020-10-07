iPhone 12 gün yüzüne çıkıyor! İşte tanıtım tarihi

Apple, teknoloji çevrelerinde 'iPhone 12' isminin verileceği iddia edilen yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Apple daha önce yaptığı açıklamada gene korona tedbirleri sebebiyle hem üretim hem de teslimatta gecikmeler oluşabileceğini belirterek yeni telefonun biraz daha geç tanıtılabileceğinin ipucunu vermişti.