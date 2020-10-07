iPhone 12 gün yüzüne çıkıyor! İşte tanıtım tarihi
Apple, her yıl Eylül ayında tanıtımını yeni iPhone tanıtımı bu yıl corona virüs salgını nedeniyle ertelemişti. Apple, resmi internet sitesinden iPhone 12'nin tanıtım tarihini duyurdu.
Apple, teknoloji çevrelerinde 'iPhone 12' isminin verileceği iddia edilen yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Apple daha önce yaptığı açıklamada gene korona tedbirleri sebebiyle hem üretim hem de teslimatta gecikmeler oluşabileceğini belirterek yeni telefonun biraz daha geç tanıtılabileceğinin ipucunu vermişti.
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Hi, Speed yani Merhaba Hız ismiyle dağıtıma çıkan davetiye göre, yeni iPhone bu yıl 13 Ekim Salı günü beğeniye sunulacak.
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ABD'de California eyaletinde Apple Park'ta düzenlenecek etkinlik Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak.
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Bu arada rakiplerine kıyasla 5G’de daha geriden gelen Apple, hali hazırda 5G’li telefonları piyasada olan Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerine katılmış olacak.
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