iPhone 11 serisinin özellikleri ve fiyatı sızdı
Apple'ın merakla beklenen iPhone 11 tanıtım etkinliğine günler kala yeni iPhone modellerinin özellikleri ve fiyatları sızdı.
ABD merkezli teknoloji devi yeni iPhone modelleri için geri sayıma geçti. Söz konusu modellerin özellikleri ve fiyatları da sızdı.
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ABD basınında yer alan haberlere göre, lansmanda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli üç model tanıtılacak.
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Üç modelde de A13 çipi yer alacak. Modellerin fiyatları sırası ile 749, 999, 1099 dolar olacak.
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6.1 inçlik iPhone 11 LCD ekrana ev sahipliği yaparken 5.8 inçlik iPhone 11 Pro ve 6.5 inçlik iPhone 11 Pro Max OLED ekrana ev sahipliği yapacak.
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