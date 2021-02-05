İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinde bakın kimi canlandıracak bomba bir bölüm

TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin bu akşam yayımlanacak yeni bölümünde birçok sürpriz var. Geçtiğimiz hafta herkes Burcu Biricik'in diziden ayrıldığını düşünmüştü fakat gerçek öyle çıkmadı. Üstelik dizide Aslıhan Gürbüz'ün de hikayesi devam ediyor.