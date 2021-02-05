İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinde bakın kimi canlandıracak bomba bir bölüm
Kurtlar Vadisi dizisinden ve Aşk 101 dizisinden Kırmızı Oda'ya bomba isimler katıldı. Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde birbirinden ünlü isimler var.
TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin bu akşam yayımlanacak yeni bölümünde birçok sürpriz var. Geçtiğimiz hafta herkes Burcu Biricik'in diziden ayrıldığını düşünmüştü fakat gerçek öyle çıkmadı. Üstelik dizide Aslıhan Gürbüz'ün de hikayesi devam ediyor.
Erkan Petekkaya'nın da son bölümde giriş yaptığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde birçok ünlü isim yer aldı. Aşk101 dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in diziye katıldığı ortaya çıkmıştı.
Pınar Deniz'in eşini ise Gökhan Yıkılkan canlandıracak. Pınar Deniz'in ise Nazlı karakterine hayat vereceği Kırmızı Oda'da Gökhan Yıkılkan, Recai karakterini canlandıracak.
Dizide Pınar Deniz ve Gökhan Yıkılkan, evliliklerinde sorun yaşayan çift olarak Doktor Hanım'ın yeni danışanlarını canlandıracaklar.