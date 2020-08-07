İpek Tanrıyar hamilelik sonrası pozu paylaştı 45 günde tüm kilolarını verdi

Son halini böyle paylaştı:

Tanrıyar, fotoğrafının altına “Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur, genetik güler. Tabii normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım… Sevgiler” notunu yazdı.