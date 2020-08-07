İpek Tanrıyar hamilelik sonrası pozu paylaştı 45 günde tüm kilolarını verdi
Türk oyuncu ve manken İpek Tanrıyar'ın, hamilelik sonrası hızla kilo verişi şaşırttı. Tanrıyar, Instagram hesabından son halini paylaşarak 'Önceki kilomun da altındayım' notunu düştü.
Hamilelik sürecinde 16 kilo alan İpek Tanrıyar, doğumdan tam 45 gün sonra fazla kilolarından kurtuldu. Instagram hesabından son halinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
45 gün önce ilk bebeği Aras’ı kucağına alan İpek Tanrıyar, geçen sene sevgilisi Murat Evler ile görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti. Ünlü oyuncu kısa sürede tüm hamilelik kilolarından kurtuldu.
Normal doğumla bebeğini dünyaya getiren Tanrıyar, kısa sürede hamile kalmadan önceki kilosunun da altına düştüğünü söyledi.
Son halini böyle paylaştı:
Tanrıyar, fotoğrafının altına “Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur, genetik güler. Tabii normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım… Sevgiler” notunu yazdı.