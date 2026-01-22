BIST 12.710
DOLAR 43,29
EURO 50,77
ALTIN 6.726,45

İpek Filiz Yazıcı serumla paylaştı! Son hali endişelendirdi...

|
İpek Filiz Yazıcı serumla paylaştı! Son hali endişelendirdi...

Geçtiğimiz yıl müzisyen Ufuk Beydemir ile evliliğini sonlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı, son dönemde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Evlilik sonrası bir süredir gözlerden uzak kalan Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı "serumlu" paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

İpek Filiz Yazıcı serumla paylaştı! Son hali endişelendirdi... - Resim: 1

Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenmişti. Ancak çift, sürpriz bir şekilde ekim 2023’te boşanma kararı alarak herkesin şaşkına uğramasına sebep olmuştu.

14
İpek Filiz Yazıcı serumla paylaştı! Son hali endişelendirdi... - Resim: 2

Boşanmanın ardından bir süre özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Yazıcı, son olarak Instagram'da serum aldığı anları paylaşarak, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

24
İpek Filiz Yazıcı serumla paylaştı! Son hali endişelendirdi... - Resim: 3

Paylaşımına herhangi bir açıklama eklemeyen ünlü oyuncu, takipçilerinden geçmiş olsun dilekleri aldı.

34
İpek Filiz Yazıcı serumla paylaştı! Son hali endişelendirdi... - Resim: 4

Yazıcı'nın bu paylaşımı, takipçilerini merak içinde bırakırken, birçok kişi sağlığıyla ilgili kaygılarını dile getirdi.

44