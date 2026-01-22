İpek Filiz Yazıcı serumla paylaştı! Son hali endişelendirdi...
Geçtiğimiz yıl müzisyen Ufuk Beydemir ile evliliğini sonlandıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı, son dönemde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Evlilik sonrası bir süredir gözlerden uzak kalan Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı "serumlu" paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.
Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenmişti. Ancak çift, sürpriz bir şekilde ekim 2023’te boşanma kararı alarak herkesin şaşkına uğramasına sebep olmuştu.
Boşanmanın ardından bir süre özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Yazıcı, son olarak Instagram'da serum aldığı anları paylaşarak, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Paylaşımına herhangi bir açıklama eklemeyen ünlü oyuncu, takipçilerinden geçmiş olsun dilekleri aldı.
Yazıcı'nın bu paylaşımı, takipçilerini merak içinde bırakırken, birçok kişi sağlığıyla ilgili kaygılarını dile getirdi.