İpek Filiz Yazıcı serumla paylaştı! Son hali endişelendirdi...

Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenmişti. Ancak çift, sürpriz bir şekilde ekim 2023’te boşanma kararı alarak herkesin şaşkına uğramasına sebep olmuştu.