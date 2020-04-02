İpek Demir'den örnek hamle bin kişiye maske dağıttı
Şarkıcı İpek Demir, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle maske fiyatlarına zam yapan fırsatçılara tepki göstermek için sokağa çıktı ve bin vatandaşa maske dağıttı.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ederken birçok koronavirüs tedbiri alındı. 65 yaş ve üstü insanların sokağa çıkması yasaklandı. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar da maske ve eldiven kullanması gerektiği konusunda uyarıldı.
Bu süreçte birçok fırsatçı ise eldiven ve maskeleri fahiş fiyatlara satmaya başladı. Artan fiyatlardan rahatsız olan şarkıcı İpek Demir ise İstanbul'da sokağa çıkarak dışarıda olan yaklaşık bin kişiye maske dağıttı.
Fırsatçılar nedeniyle maske fiyatlarının yükselmesine üzüldüğünü söyleyen İpek Demir, şunları söyledi:
"Devletimiz tedbirlerini alıyor ve bizlerde üzerimize düşen tedbirleri almak zorundayız. İnsanların bu kadar telaşlı korkulu olmasına gerek yok ve devletimizin çağrılarına uyup mecbur değilsek dışarı çıkmayalım.''
''Yani 14 gün gibi evlerimizde kalıp çocuklarımızla vakit geçireceğiz. Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir."