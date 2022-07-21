İpek böceğinden bir ayda 1 milyon TL kazanç!
BATMAN'ın Sason ilçesinde ipek böceği kozası hasadı başladı. Bir ayda toplanan kozalardan 1 milyon TL kazanç elde edildi.
İpek böceği kozası üreticiliği, Batman'daki besicilerin yüzünü güldürüyor. Batman'ın Sason ilçesinde son 1 aylık koza hasadı yapıldı. Toplanan 6 ton Koza sayesinde besiciler 1 milyon TL'lik kazanç sağladı.
Batman’da 2010 yılında tütüne alternatif olarak Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde iki aile tarafından başlanan ipek böceği yetiştiriciliği, her geçen gün yaygınlaşarak bu yıl ilçede 127 aileye geçim kaynağı oldu.
Sason’da besicilik yapan 127 ailenin bir ayda yapılan besim süresinde 6 ton koza elde ettiğini belirten Batman Koza Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, 1 kilogramı 180 TL’den sattıkları kozaların 127 aileye 1 milyon TL kazanç sağladığını söyledi.
Aktaş, “İlçemizde ipek böcekçiliğinde elde ettiğimiz yaklaşık 6 ton üzeri koza ile 127 ailemizle bir ayda 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde ettik. Şu anda 127 ailemizin ürettiği kozaları burada toplayarak fırınlandıktan sonra Bursa’ya satışa gönderiyoruz. Bu yıl kilosu 180 TL olan kozanın cezbedici bir başka özeliği de kısa vadede iyi bir kazanç sağlamasıdır.