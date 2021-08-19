İpek Açar'dan rahmetli eşi Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tokat gibi 'soyadı' cevabı
İpek Açar, 2015'te vefat eden eski eşi Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın kendisine, evlenmesine rağmen 'Açar' soyadını kullanmasına ve babasının 'Gönül Köşkü' ismini verdiği evinde yeni eşiyle yaşamasına ilişkin, ölen babasıyla iletişime geçtiğini ve babasının bunları istemediğini söylediği açıklamalarına ateş püskürdü.
2015 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlendikten sonra da babasının soyadını kullanan İpek Açar'la ilgili sitem dolu bir paylaşım yapmasının ardından, İpek Açar'dan çok sert bir yanıt geldi. Önceki gün çocuğu ile birlikte babasının mezarını ziyaret eden Beste Açar, mezar başından video yayınlayarak "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir" diyerek not düştüğü açıklamasına 'ölen babasıyla iletişime geçtiğini ve babasının hem soyadı konusunda hem de kendine ait evde İpek Açar'ın yeni eşiyle yaşamasından rahatsızlık duyduğunu' yazarak dikkat çekmişti.
Beste Açar, babasının eski eşi şarkıcı İpek Açar'ın Instagram profilinden aldığı ekran görüntüsünde, Açar soyadını silerek hazırladığı görüntüyü paylaşmıştı.
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'ın, babasının 'Gönül Köşkü' adı verdiği evde Alper Kömürcü ile İpek Açar'ın beraber yaşamalarından rahatsızlık duyduğunu, babasıyla da 'iletişime geçtiği'nde Kayahan Açar'ın bunu istemediğini belirttiğini ifade etti.
İşte o paylaşım...