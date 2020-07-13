iOS 14 ortaya çıkardı! İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı iOS 14 işletim sistemi, gizlilik ve güvenlik için de önemli özellikleri beraberinde getiriyor. iOS 14'teki özelliklerden biri de herhangi bir uygulama, panodaki verilere erişim sağlarsa kullanıcının bildirimle uyarılması sağlıyor.