iOS 14 ortaya çıkardı! İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar
AMERİKA merkezli teknoloji şirketi Apple, WWDC 2020 etkinliği kapsamında yeni mobil işletim sistemi iOS 14, pano casusluğu yapan uygulamaları ortaya çıkardı.
Apple'ın geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı iOS 14 işletim sistemi, gizlilik ve güvenlik için de önemli özellikleri beraberinde getiriyor. iOS 14'teki özelliklerden biri de herhangi bir uygulama, panodaki verilere erişim sağlarsa kullanıcının bildirimle uyarılması sağlıyor.
Söz konusu özellik sayesinde birçok uygulamanın izinsiz bir şekilde panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkardı. ABD’li bir kişi iOS 14 pano özelliği hakkında büyük bir sosyal ağa dava açtı
9to5mac'te yer alan habere göre, bu uygulamalardan birisi olan LinkedIn mahkemeye verildi. Adam Bauer isimli kullanıcı, iPhone ve iPad cihazlarındaki LinkedIn uygulamasının izinsiz ve habersiz veri kopyaladığı gerekçesi ile uygulamayı mahkemeye verdi.
iPhone'larda bulunan pano verilerine ulaşarak casusluk yapan 47 uygulama şöyle...