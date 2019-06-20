iOS 13 meraklılarına bomba haber! Artık eskisi gibi olmayacak
iPhone kullanıcılarının geri sayımına aylar öncesinden başladığı iOS 13 ile gelecek yeniliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Son yıllarda kaybettiği prestiji, yayınlayacağı iOS 13 işletim sistemi ile yeniden kazanmak isteyen Apple, bunun için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Peki çok farklı yenilikler görebileceğimiz iOS 13'le birlikte neler ile karşılaşacağız?
Apple'ın son yıllarda ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, yeni sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm yer alacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.
Konum kolaylığı: Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.
Mail engelleme özelliği: Diğer yandan mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçilebilecek. Engelleme özelliğiyle birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılabilmesi için klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.