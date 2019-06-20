iOS 13 meraklılarına bomba haber! Artık eskisi gibi olmayacak

Son yıllarda kaybettiği prestiji, yayınlayacağı iOS 13 işletim sistemi ile yeniden kazanmak isteyen Apple, bunun için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Peki çok farklı yenilikler görebileceğimiz iOS 13'le birlikte neler ile karşılaşacağız?