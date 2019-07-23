iOS 12.4 güncellemesi yayınlandı bomba bir özellik resmen kullanıma sunuldu
iPhone ve iPad'lere iOS 13'ün Eylül ayında gelecek olması heyecanı artırırken Apple, iOS 12.4 güncellemesini yayınladı. Peki bu yeni güncelleme, hangi özellikleri barındırıyor?
Apple'ın önceki akşam yayınladığı iOS 12.4 güncellemesi ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcılarını sevindiren bir özelliğin aktif hale geldiği görüldü. Gelen güncellemeyle artık iCloud veya iTunes'a bağlı kalmaksızın kablosuz ağ üzerinden eski iPhone'lardaki veriler yeni iPhone'lara aktarılabilecek. Bunun için hızlı bir WiFi bağlantısı yeterli olacak.
Diğer yandan watchOS 5.3 güncellemesi ile Walkie Talkie özelliği tekrar aktif hale geldi. Güvenlik açığı bulunduğu gerekçesiyle bir süreliğine kullanıma kapalı tutulan Walkie Talkie sayesinde kullanıcılar tıpkı bir telsiz gibi birbirleri arasında sesli iletişim kurabiliyor.
Eski model kullananlara müjde: Bir dizi güvenlik açığını da kapatan iOS 12.4 dışında Apple, eski iPhone modelleri için de sürpriz bir güncelleme yayınladı. iOS 9.3.6 ve iOS 10.3.4 güncellemeleri iPad 2, iPad Mini 3, iPhone 4S, iPad 3, iPad 4, iPhone 5'lere indirilebiliyor.
iOS 12.4 güncellemesini destekleyen cihazları hangileri?
iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, 12.9 inç iPad Pro, 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod touch 6. nesil.