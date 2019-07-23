iOS 12.4 güncellemesi yayınlandı bomba bir özellik resmen kullanıma sunuldu

Apple'ın önceki akşam yayınladığı iOS 12.4 güncellemesi ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcılarını sevindiren bir özelliğin aktif hale geldiği görüldü. Gelen güncellemeyle artık iCloud veya iTunes'a bağlı kalmaksızın kablosuz ağ üzerinden eski iPhone'lardaki veriler yeni iPhone'lara aktarılabilecek. Bunun için hızlı bir WiFi bağlantısı yeterli olacak.