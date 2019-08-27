İntizar'ın en acı günü! Annesi Cemile Arslan'ı kaybetti
Şarkıcı İntizar, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Şarkıcı İntizar'ın annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti. Acı haberi söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan sosyal medya hesabından duyurdu.
Arabesk müziğinin sevilen ismi İntizar annesi Cemile Arslan'ı kaybetti. Haberi söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan sosyal medya hesabından "Şimdi aldım acı haberi. İntizar'ımız melek annesini kaybetmiş. Güzel kalpli annesine rahmetler kendisine ve acılı ailesine de sonsuz metanet ve sabırlar diliyorum. Cennet mekanı olsun" sözleriyle duyurdu.
İntizar, sosyal medya hesabı Instagram'dan ''Melek annem,Nur yüzlüm. Asil anam ,yazmasına gül kokusu sinen annem, çiçekleri doğayı sanatı seven annem, duası kalpten gelen bakışı içimi delen annem. Cennet kadını... Seni Allah aşkıyla seviyorum. İntizar'ım, dağ çiçeğim, ane kurban diyen sözlerini kalbime basıyorum'' mesajını yayımladı.
İntizar'ın annesi Cemile Arslan, 2011 yılında beyin kanaması sonucu kısmi felç nedeniyle tedavi edilmişti.
Peki, İntizar kimdir?
Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.