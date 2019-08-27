İntizar'ın en acı günü! Annesi Cemile Arslan'ı kaybetti

Peki, İntizar kimdir?

Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.