İntikam için vücudunun aynı yerlerinden vurdu!

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Besici Mustafa U.(37), 1 yıl önce iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ali İnan (44) tarafından tüfekle açılan ateş sonucu bacakları ve karnından yaralandı. Mustafa U. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra tutuklanan İnan ise yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.