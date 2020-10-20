İntikam almak için sevgilisinin çıplak fotoğraflarını paylaştı! Hayatının hatasını yaptı
İNGİLTERE'de kalbini kıran sevgilisinden çok acı bir intikam alan 1 çocuk annesi kadın hayatının hatasını yaptı.
İngiltere'nin Scarborough bölgesinde yaşayan Yasmin Walker, kalbini kıran sevgilisinden intikam almak için, belki de olabilecek en kötü yolu düşündü. Genç kadın yaptığı hatasının sonradan farkına vardı.
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Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaşan kadın, paylaşımını kahkaha atan emojilerle süslemeyi ihmal etmedi.
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Instagram'daki bin 300 takipçisiyle fotoğrafı paylaşan Yasmin, daha sonra eski sevgilisine Whatsapp üzerinden mesaj atarak onunla dalga geçti.
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Telefonu deli gibi çalmaya başladığında, oğlu ile birlikte sinemada olan mağdur, başına gelenleri fark ettiğinde hemen Yasmin'in evine koştu.
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