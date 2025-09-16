İntihar ettiği düşünülen Ufuk Özkan yoğun bakımda!

Bir zamanların en çok izlenenlerinden biri olan 'Geniş Aile' dizisinden 'Cevahir' karakterini canlandıran oyuncu Ufuk Özkan, dün gelen intihar haberleriyle sevenlerine derin bir üzüntü yaşatmıştı. İddiaların yalanlanmasının ardından yüreklere su serpilmişti, fakat bugün de yoğun bakımda olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ufuk Özkan'ın son durumu ne? İşte detaylar...