İntihar ettiği düşünülen Ufuk Özkan yoğun bakımda!
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle büyük ün toplayan Ufuk Özkan'ın intihar ettiği konuşuluyordu. İntihar haberlerinin yalanmasının ardından Özkan'ın bugün yoğun bakımda olduğu haberleri geldi. İşte sevenlerini üzen haberin detayları...
Bir zamanların en çok izlenenlerinden biri olan 'Geniş Aile' dizisinden 'Cevahir' karakterini canlandıran oyuncu Ufuk Özkan, dün gelen intihar haberleriyle sevenlerine derin bir üzüntü yaşatmıştı. İddiaların yalanlanmasının ardından yüreklere su serpilmişti, fakat bugün de yoğun bakımda olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ufuk Özkan'ın son durumu ne? İşte detaylar...
Önceki gün oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek hastaneye kaldırıldığı öne sürülen 50 yaşındaki oyuncu ise yaptığı açıklama ile sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Özkan "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Suratımda egzama çıktığı için iki günde bir hastaneye kontrole gidiyorum. Evimde istirahatteyim" ifadelerini kullandı.
Aynı gün akşam saatlerinde ise TiyatroTr hesabından şu açıklama yapıldı:
"Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur."