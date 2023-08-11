İntihar etmemek için kedisini istedi, vahşet yaşattı! Kedisini metrelerce yükseklikten atarak öldürdü

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Sivalı Ali Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki yüksek gerilim hattının olduğu direğe çıkan bir kadının olduğu ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.