İntihar etmek isteyen alkollü kadını itfaiye kurtardı!

Olay, dün 16.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın 4. katındaki dairede yaşayan eden K.S.M. isimli bir kadın, alkolün de etkisiyle pencerenin önündeki klima motorunun üzerine çıktı.