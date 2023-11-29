İntihar etmek isteyen alkollü kadını itfaiye kurtardı!
İstanbul Şişli’de alkolü olduğu iddia edilen bir kadın, evinin penceresinin önündeki klima motorunun üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Dördüncü kattan aşağı atlamak isteyen vatandaşı itfaiye ekibi merdiven yardımıyla son anda kurtardı. Aşağı indirilen kadın, dakikalarca gözyaşlarına hakim olamadı. Yüreklerin ağızlara geldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün 16.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın 4. katındaki dairede yaşayan eden K.S.M. isimli bir kadın, alkolün de etkisiyle pencerenin önündeki klima motorunun üzerine çıktı.
Kadın ardından motorun üzerine oturarak intihar girişiminde bulundu. Ayaklarını sarkıtarak dakikalarca motorun üzerinde oturan kadın, adeta yürekleri ağızlara getirdi.
Çevredeki vatandaşlar, kadının atlamak üzere olduğunu görünce itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri genç kadını ikna etmek için büyük çaba gösterdi.