İntihar eden damat adayı Uğur Doğan için emniyet açıkladı! Zuhal Topal'dan ilk yorum

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla tanınarak ünlü damat adayı olarak anılan Uğur Doğan, evinde çektiği videonun ardından intihar etmişti. Damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi.