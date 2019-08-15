İntihar eden damat adayı Uğur Doğan için emniyet açıkladı! Zuhal Topal'dan ilk yorum

İntihar eden damat adayı Uğur Doğan için emniyet açıkladı! Zuhal Topal'dan ilk yorum

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında tanınan ünlü damat adayı Uğur Doğan'ın video çektikten sonra intihar etmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Zuhal Topal da ünlü damat adayı için bir mesaj yayınladı.

İntihar eden damat adayı Uğur Doğan için emniyet açıkladı! Zuhal Topal'dan ilk yorum - Sayfa 1

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla tanınarak ünlü damat adayı olarak anılan Uğur Doğan, evinde çektiği videonun ardından intihar etmişti. Damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi.

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İntihar eden damat adayı Uğur Doğan için emniyet açıkladı! Zuhal Topal'dan ilk yorum - Sayfa 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin açıklamada, "13.08.2019 günü saat: 18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 Ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur. 

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İntihar eden damat adayı Uğur Doğan için emniyet açıkladı! Zuhal Topal'dan ilk yorum - Sayfa 3

Hastane morgunda Ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün Cenazesi Otopsi için Adli tıbba kaldırılmıştır" denildi.

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İntihar eden damat adayı Uğur Doğan için emniyet açıkladı! Zuhal Topal'dan ilk yorum - Sayfa 4

Zuhal Topal ise Instagram hesabından kendi programında yer alan damat adayının fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm... Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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