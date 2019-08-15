İntihar eden damat adayı Uğur Doğan için emniyet açıkladı! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında tanınan ünlü damat adayı Uğur Doğan'ın video çektikten sonra intihar etmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Zuhal Topal da ünlü damat adayı için bir mesaj yayınladı.
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla tanınarak ünlü damat adayı olarak anılan Uğur Doğan, evinde çektiği videonun ardından intihar etmişti. Damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin açıklamada, "13.08.2019 günü saat: 18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 Ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur.
Hastane morgunda Ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün Cenazesi Otopsi için Adli tıbba kaldırılmıştır" denildi.
Zuhal Topal ise Instagram hesabından kendi programında yer alan damat adayının fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm... Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.