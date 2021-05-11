İntihar eden Ciciş Ceyda Ersoy'dan olay açıklama Acun Ilıcalı iş vermediği için denmişti
Ciciş Ceyda Ersoy'un geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı'dan iş alamadığı için intihar ettiği iddia edildi. Ciciş Ceyda, konuya ilişkin ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Ciciş Kardeşler ilginç bir haberle gündeme geldiler. Cicişlerden Ceyda Ersoy, intihar etti. Sebebi ise duyanların ağzını açık bıraktı. Acun Ilıcalı'nın adının karıştığı intihar olayını ise Esra Ersoy, şu fotoğraflar ve sözlerle ifşa etti:
"Ceyda'm benim 'Acun bana iş vermiyor' diye intihar edilir mi? Kariyer yapamıyorum diye evdeki tüm ilaçları içmiş, komalık oldu. Bilinci gitmiş canım kardeşimin evdeki tüm ilaçları içmiş. Bu arada Hasan Şeker'in yeğenleriyiz biz tüm Çukurova tanır ailemizi ileri geri konuşanlar bir kendine gelsin."
Ceyda ERsoy, kendisine geldi ve konuya ilişkin ilk açıklamasını şu sözlerle yaptı:
"Ben de dünyadayım, sizlerleyim yaşıyorum. 3 saat daha hastaneye yetiştirilmeseymişim ölecekmişim. Ölmedim. Yoğun bakımda komadaymışım.''
'' O anlarda değişik haberler çıkmış hakkımda. Acun Ilıcalı beyi çok severim çok saygı duyarım ve çok iyi bir yapımcı.''