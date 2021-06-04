İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını! Bolu'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve İnterpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti.



