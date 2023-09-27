İnternetten tanıştı 3 bin TL'ye fuhuş yapmaya gitti! 50 bin TL'sini kaptırdı
İSTANBUL Bakırköy'de 9 yaşındaki Y.C.A isimli genç, internet üzerinden tanışıp, 3 bin TL karşılığı fuhuş yapmak için evine gittiği kadının evinde 50 bin TL'sini gasp ettirdi.
İstanbul Bakırköy’de 19 yaşındaki Y.C.A isimli bir kişi, internet üzerinden tanıştığı ve fuhuş yapmak için anlaştığı kadının evine bankadan 50 bin TL para çekerek gidince, hem fuhuş yapamadı hem de 50 bin liradan oldu.
19 yaşındaki Y.C.A isimli bir kişi, bankadan 50 bin TL para çekip internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.'nin (28) evine gitti. Y.C.A., evde Hüseyin D. (21) isimli bir şahsın daha bulunduğunu fark etti.
Y.C.A., fuhuş yapmak için 3 bin TL ödeme yapacağı esnada şahıslar Y.C.A’nın yanında bulunan 50 bin TL’nin tamamını zorla alıp kendisini de evden zorla çıkardı.
Y.C.A’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Transseksüel oldukları öğrenilen şahıslar, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.