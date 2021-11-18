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İnternetten fotoğraf makinesi siparişi verdi! Çürük fındık ve bozuk el kamerası gelince şoke oldu

Demirören Haber Ajansı
İnternetten fotoğraf makinesi siparişi verdi! Çürük fındık ve bozuk el kamerası gelince şoke oldu

VAN'ın Erciş ilçesinde, fotoğraf stüdyosu işleten Salih Akan (44), internetten 3 bin 500 liraya anlaşıp sipariş verdiği fotoğraf makinesi yerine çürük fındık ve bozuk el kamerası gelince şoke oldu. Akan, dolandırıldığı iddiasıyla polise gidip şikayetçi oldu.

İnternetten fotoğraf makinesi siparişi verdi! Çürük fındık ve bozuk el kamerası gelince şoke oldu

Erciş ilçesinde fotoğraf stüdyosu işleten 3 çocuk babası Salih Akan, internetten fotoğraf makinesi siparişi verdi. Ancak Akan’a fotoğraf makinesi yerine 1 kilo çürük fındık ve bozuk el kamerası gönderildi. 

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İnternetten fotoğraf makinesi siparişi verdi! Çürük fındık ve bozuk el kamerası gelince şoke oldu

Şoke olan Akan, yanlışlığın düzeltilmesi için aradığı siteye ve fotoğraf makinesinin parasını yatırdığı M.B.'nin telefonuna ulaşamadı. Bunun üzerine Akan, polis merkezine gidip, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

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İnternetten fotoğraf makinesi siparişi verdi! Çürük fındık ve bozuk el kamerası gelince şoke oldu

Fotoğraf makinesi almak isterken dolandırıldığını belirten Salih Akan, vatandaşlardan benzer durumlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

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İnternetten fotoğraf makinesi siparişi verdi! Çürük fındık ve bozuk el kamerası gelince şoke oldu

 Akan," İnternette araştırma yaparken, bir sitede gayet kaliteli bir fotoğraf makinası gördüm. Ben de sitede ismi ve telefonu yazılı olan M.B. ile mesajlaşmaya ve telefonla konuşmaya başladım. Buralarda tanıdığınız varsa gelip makineye baksın diyerek bana aşırı bir güven verdiği için, 10 bin TL olan fotoğraf makinesini almak için 3 bin 500 TL.'ye anlaştım.

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