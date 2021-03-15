İnternetten çağırdığı tesisatçı tacizci çıktı: Bacaklarıma dokunup öptü
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da 29 yaşındaki genç kadın mimar D.C., internet üzerinden çağırdığı tesisatçı tarafından evinde taciz edildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 29 yaşındaki genç kadın D.C. internet üzerinden çağırdığı tesisatçı tarafından evinde taciz edildi. Genç kadının bacaklarına dokunan ve kendine doğru çekip öpen tesisatçı eve gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadının beyanı üzerine dava açılan tesisatçı hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme süreci devam ederken olayı geçtiği ev ise esrarengiz bir şekilde molotoflu saldırıya uğradı ve yandı.
Sabah'ın haberine göre; konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Çağla Gül Bulut; "Müvekkilim; tamirat, boya, temizlik gibi hizmetleri internet sitesi üzerinden sunan uygulamadan tesisat ustası çağırmıştır. Ustaya yardım ederken, tesisat ustası tarafından bacağına dokunmak, öpüp, sarılmak suretiyle cinsel saldırıya uğramıştır. Müvekkilin beyanlarına Mahkeme tarafından itibar edilerek, şahıs hakkında 5 yıl hapis cezası verilmiştir. Karar kesinleşmiş, şahıs halen tutukludur. Bu emsal niteliğinde bir karardır" İfadelerini kullandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla da başına gelenleri anlatan Mimar D.C. erkek arkadaşının evinin tadilat işlemleri için, internet sitesi üzerinden bir usta çağırdı. Eve gelen usta işe koyuldu. Bir süre sonra genç kadından ismini bilmediği bir anahtarı istedi. Genç kadın bilmiyorum deyince, usta anahtarı kendisi almak için kadının bacaklarından tutup ayağa kalktı. İddiaya göre ayağa kalkan adam genç kadını kendine doğru çekip öpmeye kalktı ve kadını elle taciz etti.
Bu yaşananların ardından adama "ne yapıyorsun sen" diyerek iten genç kadın etraftaki kesici delici tadilat malzemelerini görünce de çok korktu. Hızla adamı eve kilitleyip kendisini sokağa attıktan sonra polise haber verdi. Eve gelen polis ekiplerince gözaltına alınan adam iddiaya göre "Şeytana uydum çok pişmanım dedi". Gözaltına alınan ve hakkında cinsel saldırı suçundan dava açılan tesisatçı 5 yıl hapis cezası aldı. Hala tutuklu olarak yargılanıyor.