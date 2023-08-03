İnternetten aldığı cip sonu oluyordu! Dönüş yolunda alev alev yandı
Antalya'dan İstanbul'a internet üzerinden gördüğü aracı almaya giden bir şahıs dönüş yolunda aracın Kocaeli'de alev almasıyla ölümden döndü.
Yangın, Kocaeli'nin Deniz Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Derince Tünel Mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre H.F. idaresindeki 07 BJZ 241 plakalı cipte seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip aşağıya indi.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede kontrollü geçişleri sağladı.