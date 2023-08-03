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İnternetten aldığı cip sonu oluyordu! Dönüş yolunda alev alev yandı

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İnternetten aldığı cip sonu oluyordu! Dönüş yolunda alev alev yandı

Antalya'dan İstanbul'a internet üzerinden gördüğü aracı almaya giden bir şahıs dönüş yolunda aracın Kocaeli'de alev almasıyla ölümden döndü.

İnternetten aldığı cip sonu oluyordu! Dönüş yolunda alev alev yandı

Yangın, Kocaeli'nin Deniz Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Derince Tünel Mevkiinde meydana geldi.

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İnternetten aldığı cip sonu oluyordu! Dönüş yolunda alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre H.F. idaresindeki 07 BJZ 241 plakalı cipte seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip aşağıya indi.

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İnternetten aldığı cip sonu oluyordu! Dönüş yolunda alev alev yandı

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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İnternetten aldığı cip sonu oluyordu! Dönüş yolunda alev alev yandı

İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede kontrollü geçişleri sağladı.

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