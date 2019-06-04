İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? Çok basit 5 adımda öğren
İnternetsiz WhatsApp ile kotanızdan internet harcamadan uygulamayı kullanmanız artık mümkün. Nasıl mı, işte 5 basit adımda İnternetsiz WhatsApp kullanma yöntemini öğrenmek için haberimize bir göz atın diyoruz.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu WhatsApp, yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı: Detaylara hep beraber bakalım..
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Bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.
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Ancak gelen yeni bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün.
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İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor.
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