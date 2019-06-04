İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? Çok basit 5 adımda öğren

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? Çok basit 5 adımda öğren

İnternetsiz WhatsApp ile kotanızdan internet harcamadan uygulamayı kullanmanız artık mümkün. Nasıl mı, işte 5 basit adımda İnternetsiz WhatsApp kullanma yöntemini öğrenmek için haberimize bir göz atın diyoruz.

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? Çok basit 5 adımda öğren - Sayfa 1

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu WhatsApp, yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı: Detaylara hep beraber bakalım..

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İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? Çok basit 5 adımda öğren - Sayfa 2

Bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor.  Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.

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İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? Çok basit 5 adımda öğren - Sayfa 3

Ancak gelen yeni bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. 

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İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? Çok basit 5 adımda öğren - Sayfa 4

İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. 

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