İnternethaber rakiplerine fark attı
Optimar araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İnternethaber, basılı veya internetten takip edilen haber portalları arasında en çok okunan haber sitesi seçildi.
Optimar araştırma şirketi, medyada halkın nabzını tuttu ve en çok takip edilen haber sitesi, en sık izlenilen TV kanalı ve en çok kullanılan sosyal medya mecralarıyla ilgili bir anket düzenledi.
'Haberleri en sık hangi gazetelerden (basılı veya internetten' takip ediyorsunuz' sorusuna verilen cevaplara bakıldığında ilk sırada İnternerhaber yer aldı. Rakiplerine fark atan İnternethaber, oyların yüzde 13,7'sini alarak zirveye yerleşti.
Okurlara yöneltilen diğer bir soru ise şu şekilde; 'En sık izlediğiniz TV kanalı hangisidir?' FOX TV yüzde 21.3'lük oranıyla en yakın rakibi ATV'ye fark attı. ATV ikinci sırada yer alırken yüzde 16,8 oy aldı.
Son olarak 'En sık kullandığınız sosyal medya araçları nelerdir?' sorusu karşısında okurların yüzde 57,1'lik kısmı Instagram'ı seçti. Facebook, yüzde 39,6'lık oranıyla ikinci sırada yer aldı.